Aflac Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Aflac hat mit einem Wert von 11,66 ein deutlich günstigeres KGV als der Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche, was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 41,67, was einem Abstand von 72 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie. Aktuell wurden vor allem negative Meinungen zu Aflac in den sozialen Medien veröffentlicht. Zusätzlich haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Aflac beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Jedoch zeigen weiterführende Studien, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit acht Signalen (3 Schlecht, 5 Gut). Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut" Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Dividendenrendite für Aflac beträgt 2,54 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (2,45) liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Aflac als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,35 Prozent erzielt, was 12,37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Versicherungsaktien beträgt 15,76 Prozent, Aflac liegt aktuell 0,41 Prozent darunter. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

