Aflac Aktie: So schnell kann es gehen

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Aflac wurden in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab keine klare Richtung, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem negative Themen herauskristallisiert, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Aflac insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um Aflac die übliche Aktivität im Netz gezeigt. Daher wird Aflac für diesen Faktor ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Aflac.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Aflac wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Aflac weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt keine starken Schwankungen im Vergleich und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Insgesamt erhält Aflac somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs von Aflac auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält Aflac auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird Aflac auf Basis des Anleger-Sentiments, des Buzz, des RSI und der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.