Aflac Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Vergleich des Aktienkurses von Aflac in den letzten 12 Monaten zeigt eine Performance von 17,7 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 26,92 Prozent, was zu einer Underperformance von -9,23 Prozent für Aflac führt. Im "Finanzen"-Sektor erzielte Aflac eine Rendite von 6,69 Prozent, was einer Überperformance von 11,01 Prozent entspricht. Aufgrund der Unterperformance im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Aflac ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aflac-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 50,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Aflac.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aflac derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 72,63 USD, während der Aktienkurs bei 81,29 USD um +11,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 beträgt 80,82 USD, was einer Abweichung von +0,58 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt führt die technische Analyse zu einem "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Aflac zeigt insgesamt ein "Neutral"-Rating, da 2 Kaufempfehlungen, 3 Halten-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 71,6 USD, was einer möglichen Entwicklung um -11,92 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für Aflac ein "Neutral"-Rating aufgrund der verschiedenen Analysen.

