Aflac Aktie: Hammer-Nachricht!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Aflac-Aktie stattgefunden. Eine Bewertung war "Gut", eine war "Neutral" und keine war "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aflac-Aktie. Es gab keine Analystenupdates zu Aflac im letzten Monat. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 72,5 USD. Dies bedeutet, dass das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -13,48 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 83,8 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Aflac somit ein "Neutral"-Rating basierend auf dieser Analyse.

Die Dividendenrendite von Aflac beträgt 2,54 Prozent, was 1,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Versicherung" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als ein unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Aflac-Aktie beträgt derzeit 77,24 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 83,8 USD liegt (+8,49 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Aflac daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 81,37 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+2,99 Prozent). Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Aflac basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 11,9 für Aflac, was 69 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 37. Daher wird der Titel als unterbewertet angesehen und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.