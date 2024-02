Affluent Foundation Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie der Affluent Foundation wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um ihren aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 0,2 HKD, was darauf hindeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "neutral" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Affluent Foundation derzeit bei 0, was zu einer negativen Differenz von -6,53 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "schlecht"-Bewertung von Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Affluent Foundation-Aktie einen RSI7-Wert von 50, was zu einer "neutralen" Empfehlung führt, und einen RSI25-Wert von 93,1, was zu einer "schlecht"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "schlecht".

Schließlich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Affluent Foundation-Aktie einen Wert von 358 auf, was darauf hinweist, dass die Börse 358,26 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 683 Prozent mehr als der Durchschnitt in der Branche. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie basierend auf dem KGV als "schlecht" eingestuft.