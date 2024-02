Affluent Foundation Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse der Affluent Foundation-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,2 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht daher um 0 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 0,22 HKD, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-9,09 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Affluent Foundation-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Affluent Foundation-Aktie bei -9,87 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,79 Prozent aufweist, liegt die Affluent Foundation mit 0,07 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 358,26, was 683 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 45 liegt. Damit ist die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Affluent Foundation eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was 6,55 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".