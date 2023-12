Affluent Foundation Aktie: Ist das wirklich alles?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz von Affluent Foundation in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Affluent Foundation daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Affluent Foundation ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 358 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 48,35 für das Bauwesen als überbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Die Anleger-Stimmung bei Affluent Foundation in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit wird auch die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Affluent Foundation-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 76,92) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 84,21) als überkauft gilt. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.