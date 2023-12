Affluent Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Dividendenrendite von Affluent liegt basierend auf den aktuellen Kursen bei 0 %, was 6,18 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,18 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Affluent als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 47,83 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Affluent ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,89 als überbewertet betrachtet wird, da es etwa 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Affluent werden ebenfalls betrachtet, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Insgesamt zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Affluent weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Affluent bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeordnet.

