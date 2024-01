Affluent Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Ein RSI-Wert von 100 deutet auf eine überkaufte Aktie hin. Der RSI25 für Affluent beträgt 64,71, was zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Affluent neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Affluent einen Wert von 42 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,45 als überbewertet gilt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Affluent niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 6,17 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,17 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.