Affirm Holdings Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die technische Analyse der Affirm-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 17,9 USD liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs von 43,97 USD liegt damit um +145,64 Prozent über dieser Linie. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 26,17 USD, was einer Differenz von +68,02 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" signalisiert. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut", 7-mal "Neutral" und 2-mal "Schlecht" für die Affirm-Aktie vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 43,97 USD wird eine Entwicklung von -66,2 Prozent erwartet, was zu einem mittleren Kursziel von 14,86 USD führt und als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Affirm-Aktie liegt bei 27,51, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, signalisiert mit einem Wert von 22,92 eine positive Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Affirm-Aktie war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an vier Tagen positiv und an acht Tagen negativ geprägt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine negative Einschätzung des Anleger-Sentiments.