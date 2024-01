Affirm Holdings Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Aktie von Affirm wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 20,94 USD zeigt eine Abweichung von +104,44 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 42,81 USD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 35,7 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +19,92 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 3 Bewertungen "Gut", 8 "Neutral" und 2 "Schlecht" waren, was zu einem "Neutral"-Rating für die Affirm-Aktie führt. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 17,29 USD, was ein Abwärtspotential von -59,61 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Affirm-Aktie liegt bei 70,01, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt die Aktie von Affirm langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.