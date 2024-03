Affirm Holdings Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Affirm: Aktuelle Analyse und Einschätzung

Die Diskussionsintensität rund um die Affirm-Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussion hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Affirm in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden 4 Analystenbewertungen für die Affirm-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 23,67 USD, was ein Abwärtspotential von -35,39 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Affirm-Aktie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Affirm verläuft aktuell bei 27,79 USD, was die Aktie die Einstufung "Gut" erhält. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei einem Niveau von 27,98 eine "Gut"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird als Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau bewertet. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Affirm-Aktie.