Affirm Holdings Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Affirm-Aktie liegt der RSI aktuell bei 35,04, was als neutral eingestuft wird. Wenn man den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 21, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Affirm-Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Affirm. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, wie stark das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Affirm weniger diskutiert als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Von insgesamt 12 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Affirm-Aktie sind 3 "Gut", 7 "Neutral" und 2 "Schlecht". Dies führt im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um -70,3 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Affirm daher von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Affirm besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Dadurch erhält die Affirm-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Affirm daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment zugesprochen.

Affirm Holdings kaufen, halten oder verkaufen?

