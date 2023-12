Affirm Holdings Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Affirm. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Affirm mittlerweile 19,58 USD erreicht, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 49,14 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +150,97 Prozent im Vergleich zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 31,53 USD, was einer positiven Bewertung von +55,85 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Analysten bewerten die Affirm-Aktie derzeit als "Neutral", wobei in den letzten zwölf Monaten 3 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben wurden. Es liegen keine aktualisierten Analystenbewertungen aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (14,86 USD) zeigt sich ein Abwärtspotenzial von -69,75 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Affirm daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ebenfalls ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse und bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der Affirm liegt bei 55,05 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 24,43 eine positive Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Gut".