Affirm Holdings Aktie: Immer langsam!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Affirm wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 64,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der bei 55,22 liegt. Insgesamt erhält das Affirm-Wertpapier somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt.

Die Stimmung rund um Aktien kann ein wichtiger Indikator sein. Es wurden die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung für Affirm untersucht. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Affirm bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen ergab eine überwiegend negative Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Affirm hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Affirm insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -37,95 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Summe erhält Affirm somit eine "Neutral"-Bewertung.