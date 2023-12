Affirm Holdings Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der 7-Tage-RSI für die Affirm-Aktie liegt bei 27, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird auch mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 22,92 liegt. Auch hier ist Affirm überverkauft und erhält somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Affirm nach der RSI-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Affirm-Aktie beträgt aktuell 17,9 USD, während der letzte Schlusskurs bei 43,97 USD liegt. Das ist eine Abweichung von +145,64 Prozent im Vergleich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 26,17 USD deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 43,97 USD (+68,02 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Affirm-Aktie führt. Insgesamt wird Affirm also auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Analytiker haben die sozialen Plattformen bezüglich Affirm untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Affirm-Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und dem Buzz.