Affirm Holdings Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Affirm. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und gibt eine entsprechende "Schlecht"-Einschätzung ab.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Affirm derzeit bei 17,9 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 43,97 USD liegt und somit einen Abstand von +145,64 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 26,17 USD, was einer Differenz von +68,02 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Einschätzung "Gut", 7 Mal "Neutral" und 2 Mal "Schlecht" für Affirm vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten basierend auf dem aktuellen Kurs von 43,97 USD eine Entwicklung von -66,2 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 14,86 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer Bewertung der Stufe "Neutral" durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei 27,51 und führt zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 22,92 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut".

