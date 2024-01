Affinity Metals Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Affinity Metals liegt bei einem Wert von 1, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche (KGV von 322,97) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. In Anbetracht fundamentaler Kriterien wird Affinity Metals daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Affinity Metals eine Performance von -33,33 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche einen Rückgang um -22,67 Prozent darstellt. Dies führt zu einem negativen Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutlichen Veränderungen in Bezug auf Affinity Metals. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Affinity Metals-Aktie als neutral eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 33,33 und einem RSI25-Wert von 25. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength-Indikators als "Gut" bewertet.