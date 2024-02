Affimed Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

In den letzten zwei Wochen wurde Affimed von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in diesem Zeitraum mit Affimed befasst haben, und ist zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche hat Affimed in den letzten 12 Monaten eine Performance von -54,17 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von -44,52 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Affimed mit -5,9 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Affimed in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Im Laufe der letzten zwölf Monate haben Analysten Affimed 2 Mal positiv, 1 Mal neutral und 0 Mal negativ eingeschätzt, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Obwohl im letzten Monat keine neuen Einschätzungen vorliegen, zeigt das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 4,33 USD eine mögliche Steigerung um 723,83 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Affimed-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,526 USD von Affimed um -6,07 Prozent vom GD200 (0,56 USD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,54 USD auf und signalisiert somit ein "Neutral"-Signal. Zusammenfassend wird der Kurs der Affimed-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.