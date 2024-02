Affimed Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die technische Analyse der Affimed-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,526 USD 6,07 Prozent unter dem GD200 (0,56 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 0,54 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,59 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Affimed-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Dividendenrendite der Affimed-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,54) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Dieser Wert setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten zwölf Monaten gab es 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Affimed, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 4,33 USD, was eine mögliche Steigerung um 723,83 Prozent bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Affimed zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 56,79 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 60,45, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.