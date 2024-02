Affimed Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Affimed liegt bei 34,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, beträgt 54,36 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Affimed war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen überwog die positive Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird somit insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Affimed beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 % in der Biotechnologie-Branche. Aufgrund dieser Differenz von 3,67 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Affimed eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Affimed daher als "Neutral" bewertet.