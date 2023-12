Affimed Aktie: War das schon alles?

Affimed: Analyse der aktuellen Situation

Die Biotechnologie-Firma Affimed weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividende von 0 % auf. Dies ergibt eine Differenz von 2,49 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Bereich des Aktienkurses hat Affimed im vergangenen Jahr eine Rendite von -65,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Gesundheitspflege") liegt die Aktie damit um 73,98 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Biotechnologie" liegt die Rendite von Affimed um 85,32 Prozent unter dem Mittelwert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge im Internet war in einem mittleren Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine positive Veränderung in der Stimmungsrate festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit nur vier Tagen, an denen positive Themen dominierten. In den letzten beiden Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf Affimed gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment für die Aktie von Affimed.