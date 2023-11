Affimed Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Sentiment und Buzz: Die Stimmung im Internet kann sich verstärken oder sogar umdrehen. Die Anzahl der Beiträge in sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen führen zu neuen Bewertungen von Aktien. Bei Affimed wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, und diesem Signal wird die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung. Daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild.

Relative Strength Index: Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig verwendeten Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Für Affimed bewerten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 19,44 Punkten, was bedeutet, dass die Affimed-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 zeigt jedoch, dass Affimed weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Affimed daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis wird die Affimed-Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 4 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Affimed aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 5,2 USD, was einer Erwartung von 892,37 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Gut".

Anleger: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Affimed eingestellt waren. Es gab fünf positive und drei negative Tage, und an sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Affimed daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.