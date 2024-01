Affimed Aktie: Jetzt aber!

Die Affimed-Aktie wurde von insgesamt 3 Analysten bewertet, wobei 2 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 577,08 Prozent steigen. Daher lautet die Empfehlung der Analysten "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,59 USD für den Schlusskurs der Affimed-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,64 USD, was einer positiven Abweichung von 8,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,45 USD eine positive Abweichung von 42,22 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurden Affimed in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Zudem wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser positiven Anleger-Stimmung erhält Affimed insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die Affimed-Aktie sowohl für RSI7 als auch für RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Affimed-Aktie von den Analysten ein "Gut"-Rating, ebenso wie in der technischen Analyse und in der Anleger-Stimmung. Der Relative-Stärke-Index zeigt eine neutrale Bewertung.