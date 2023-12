Affimed Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine negative Stimmung unter den Anlegern. Die Diskussion war an vier Tagen von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen überwiegend negative Kommunikation stattfand. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Affimed gesprochen. Als Ergebnis wurde die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" erzielte die Affimed-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -65,48 Prozent, was 73,98 Prozent unter dem Durchschnitt (8,49 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 19,84 Prozent, und Affimed liegt aktuell 85,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Affimed ausgesprochen haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", mit 2 Kaufempfehlungen, 1 Neutralbewertung und 0 negativen Bewertungen. Für die Affimed liegt das durchschnittliche Kursziel bei 4,33 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 983,33 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse der Affimed-Aktie ergab, dass der Durchschnittskurs für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 0,61 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,4 USD, was einem Rückgang von 34,43 Prozent entspricht, und führte zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der letzte Schlusskurs von 0,4 USD liegt nahe dem 50-Tage-Durchschnitt von 0,4 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Affimed-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.