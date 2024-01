Affiliated Managers Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Affiliated Managers Group":

Der Aktienkurs von Affiliated Managers verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,22 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 20,37 Prozent, was zu einer Underperformance von -30,59 Prozent für Affiliated Managers führte. Der "Finanzen"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 11,06 Prozent, wobei Affiliated Managers um 21,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Affiliated Managers in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu Affiliated Managers in den sozialen Medien war unterdurchschnittlich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Affiliated Managers liegt aktuell bei 58,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 25 Tagen analysiert, liegt bei 28,53 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Analysten bewerten die Aktie von Affiliated Managers langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten stimmte einer für "Neutral", während keine "Gut"- oder "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten bezüglich des Kursziels liegt bei 192 USD, was einer Erwartung von 26,8 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Affiliated Managers auf Basis der verschiedenen Bewertungskriterien eine Gesamtbewertung von "Gut".