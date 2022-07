Affiliated Managers Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Affiliated Managers Group":

Der Affiliated Managers-Kurs wird am 20.07.2022, 09:50 Uhr an der Heimatbörse New York mit 118.16 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Affiliated Managers auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Affiliated Managers wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Affiliated Managers vor. Das Kursziel für die Aktie der Affiliated Managers liegt im Mittel wiederum bei 206,25 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 120,45 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 71,23 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Affiliated Managers insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Affiliated Managers beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,03 Prozent und liegt mit 0,7 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,74) für diese Aktie. Affiliated Managers bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,86. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Affiliated Managers zahlt die Börse 8,86 Euro. Dies sind 74 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 33,81. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.