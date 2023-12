Affiliated Managers Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Affiliated Managers Group":

Die Aktie von Affiliated Managers wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,31 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Unterbewertung um 82 Prozent signalisiert. Dies deutet auf eine positive fundamentale Analyse hin.

Im vergangenen Jahr verzeichnete Affiliated Managers eine Performance von -10,22 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 17,59 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -27,8 Prozent im Branchenvergleich und einer Unterperformance von 21,2 Prozent im Sektorvergleich. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Affiliated Managers festgestellt. Obwohl eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war, wurden negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild registriert. Insgesamt wird das Unternehmen daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Affiliated Managers-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, basierend auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage. Jedoch wird das Unternehmen auf der 25-Tage-Basis als überverkauft bewertet. Dadurch erhält Affiliated Managers eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.