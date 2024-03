Affiliated Managers Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Affiliated Managers Group":

Das Unternehmen Affiliated Managers schüttet eine Dividendenrendite von 0,03 % aus, was 6,29 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,31 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Affiliated Managers verschlechtert. Deshalb erhält die Aktie hierfür ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht". Die Diskussionsbeiträge haben sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Affiliated Managers in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergibt eine Einschätzung von "Neutral" aufgrund überwiegend positiver Themen in den Diskussionen.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI7 bei Affiliated Managers mit 22,69 Punkten bewertet, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder Über- noch Überverkauf an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier von Affiliated Managers daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.