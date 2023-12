Affiliated Managers Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Affiliated Managers Group":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Affiliated Managers ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 10,31 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 56,88 und daher unterbewertet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Affiliated Managers eine Performance von -10,22 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 19,18 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -29,4 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 11,75 Prozent hatte, lag Affiliated Managers 21,97 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Affiliated Managers. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sprachen die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Affiliated Managers liegt aktuell bei 58,47, was als neutral eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 28, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Gut"-Einstufung.