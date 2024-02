Affiliated Managers Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Affiliated Managers Group":

Aktienanalyse: Affiliated Managers mit gemischter Bewertung

Investoren, die in die Aktie von Affiliated Managers investieren, können derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0,03 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte liegt der Ertrag jedoch um 5,72 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie hat die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergeben, dass Affiliated Managers eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies wird als positiv bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein gutes Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Affiliated Managers-Aktie um +10,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also auch in dieser Hinsicht ein gutes Rating.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen eine gemischte Bewertung. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie einmal als gut und einmal als neutral eingestuft, während kein negatives Rating vergeben wurde. Langfristig betrachtet erhält Affiliated Managers also eine positive Bewertung von institutioneller Seite. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 156,68 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 20,31 Prozent, was als gut eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen also auch von institutionellen Analysten eine gute Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung der Affiliated Managers-Aktie in den verschiedenen Bereichen, wobei die Dividendenpolitik als Schwachpunkt hervorsticht. Investoren sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.