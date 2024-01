Affiliated Managers Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Brookdale Senior Living":

Investoren: Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Nach der Analyse durch unsere Experten auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Affiliated Managers überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien rund um Affiliated Managers diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. In den vergangenen vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Affiliated Managers festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Affiliated Managers daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Affiliated Managers-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 139,5 USD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber (147,76 USD, Unterschied +5,92 Prozent), wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (139,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,62 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit auch für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurde die Affiliated Managers-Aktie von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich langfristig eine "Gut"-Einstufung. Für den zurückliegenden Monat liegen 1 Gut, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen vor, was die kurzfristige institutionelle Sicht als "Gut" bestätigt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 188,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 27,57 Prozent bedeutet und somit mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Affiliated Managers die Einschätzung "Gut".