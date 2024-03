Affiliated Managers Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Affiliated Managers Group":

Der Aktienkurs von Affiliated Managers hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -6,49 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der Kapitalmärkte-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 13,97 Prozent, wobei Affiliated Managers mit 20,46 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen für Affiliated Managers liegen bei 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht in den letzten zwölf Monaten, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Affiliated Managers. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 188,5 USD. Dies entspricht einer möglichen Steigerung der Aktie um 16,4 Prozent vom letzten Schlusskurs (161,94 USD) aus, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Affiliated Managers-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Affiliated Managers-Aktie im Relative Strength-Index (RSI) mit einem Wert von 22,69 als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dadurch lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Affiliated Managers diskutiert wurde. An drei Tagen überwog die positive Kommunikation, während an acht Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie heute führt. Aufgrund des Anleger-Sentiments erhält Affiliated Managers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.