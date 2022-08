Affenpocken: Notstand in New York – wo winkt Rendite?

Kein Ende in Sicht: Am Wochenende sah sich die US-Metropole New York City gezwungen, den Ausbruch der Affenpocken als Gesundheitsnotstand zu deklarieren. Eines ist klar: Die aktuelle Verbreitungsdynamik muss gestoppt werden. Dennoch stürzte die Aktie von SIGA Technologies (WKN: 919473) am Freitag bis zu 30% ab – warum?



SIGA Technologies mit Sitz in New York City verfügt mit TPOXX über ein zugelassenes Produkt ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.