Die Affen haben die Kontrolle über die Bed Bath & Beyond-Aktie und der Short Squeeze hält an: Was kommt als Nächstes?

Bed Bath & Beyond, Inc (NASDAQ:BBBY) stieg am Freitag nach einem Ausbruch aus einem dreifachen inneren Balkenmuster innerhalb des Tages an. Das Inside-Bar-Muster ist Teil einer Konsolidierungsphase, die notwendig war, nachdem die Aktie zwischen dem 27. Juli und dem 8. August um 193 % in die Höhe geschnellt war, nachdem sie als Short-Squeeze-Kandidat gehandelt wurde. Der Short-Squeeze ist möglicherweise noch… Hier weiterlesen