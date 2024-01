Afarak Oyj Aktie: Das war abzusehen!

In den letzten zwei Wochen wurde über Afarak auf dem Aktienmarkt eher neutral diskutiert, wie das Anleger-Sentiment zeigt. An einem Tag war die Stimmung positiv, es wurden jedoch keine negativen Diskussionen verzeichnet. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse der Afarak-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,49 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,404 EUR, was einem Unterschied von -17,55 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,42 EUR wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nur um -3,81 Prozent unter diesem Durchschnitt. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Afarak-Aktie aus dieser Perspektive.

Im fundamentalen Bereich ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2 für Afarak. Das bedeutet, dass die Börse 2,93 Euro für jeden Euro Gewinn von Afarak zahlt, was 85 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 20 in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Aufgrund des niedrigen KGV wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 6,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 6,49) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Afarak-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.