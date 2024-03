Afarak Oyj Aktie: War das schon alles?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Afarak-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Afarak-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 4,65, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,29, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Afarak-Aktie daher auf Basis des Relative Strength-Index als "Gut" gerankt.

In Bezug auf die Dividende weist Afarak derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,44%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und Buzz rund um Afarak haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Afarak für diese Stufe daher ein "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Afarak-Aktie bei 0,375 EUR und ist damit derzeit -3,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -14,77 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.