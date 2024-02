Afarak Oyj Aktie: Knallt es bald?

Die technische Analyse der Aktie von Afarak zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,45 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,336 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -25,33 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,39 EUR, was einen Abstand von -13,85 Prozent zur Aktie ergibt und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividenden weist die Aktie von Afarak derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 4,44 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau liegt. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und Einschätzungen rund um die Aktie von Afarak in den sozialen Medien deuten auf eine positive Entwicklung hin. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Bewertung jedoch als "Neutral" einzustufen, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Aktie von Afarak mit einem "Schlecht"-Rating in verschiedenen Bereichen der Analyse bewertet.