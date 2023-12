Afarak Oyj Aktie: Es gibt was neues!

Der finnische Metall- und Bergbaukonzern Afarak wird derzeit als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3,52 liegt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 15,4 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Afarak mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 0 Prozent für diese Aktie. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage oder die Kommunikationsfrequenz für Afarak festgestellt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Afarak-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren bewertet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,5 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,4115 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,43 EUR, wobei der letzte Schlusskurs nahe bei diesem Wert liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Afarak auf Basis dieser Bewertungen ein "Neutral"-Rating.