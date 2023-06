AfD könnte mit Forderung nach EU-Auflösung in Europa-Wahlkampf ziehen

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD zieht möglicherweise mit der Forderung nach einer Auflösung der EU in den Europa-Wahlkampf. Im Leitantrag der Bundesprogrammkommission für das Europawahl-Programm, in der auch die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla sitzen, heißt es: "Unsere Geduld mit der EU ist erschöpft. Wir streben daher die geordnete Auflösung der EU an und wollen statt ihrer eine neue europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft gründen, einen Bund europäischer Nationen." Das EU-Projekt sei gescheitert. Die "Welt" berichtete zuerst darüber. Der Leitantrag wurde im Internet veröffentlicht.

Die Position, wenn sie so auf dem anstehenden AfD-Parteitag Ende Juli beschlossen würde, wäre eine Verschärfung der bisherigen Position im AfD-Grundsatzprogramm. Dort heißt es: "Sollten sich unsere grundlegenden Reformansätze im bestehenden System der EU nicht verwirklichen lassen, streben wir einen Austritt Deutschlands oder eine demokratische Auflösung der Europäischen Union und die Neugründung einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft an."/jr/DP/ngu