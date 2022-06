AfD kann künftig nur noch einen Parteichef haben

RIESA (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD kann anstatt wie bisher von einer Doppelspitze künftig auch nur von einer Person als Parteichef geleitet werden. Diese Position heißt bei der AfD "Bundessprecher". Ein entsprechender Antrag, der einer Gruppe um Björn Höcke zugerechnet wird, bekam auf dem Bundesparteitag im sächsischen Riesa am Freitagnachmittag rund 69 Prozent der Delegiertenstimmen und damit die notwendige Zweidrittelmehrheit.

Ein weiterer Antrag, der eine Einzelspitze und einen Generalsekretär vorsah, wurde zurückgezogen. Spekuliert wird, ob Höcke selbst als Parteichef kandidieren will und womöglich sogar allein nach dieser Position greift, was nunmehr möglich ist. Bislang wird die AfD von Tino Chrupalla und Alice Weidel geleitet. Klar ist bislang lediglich, dass Chrupalla wieder kandidieren will.

Foto: über dts Nachrichtenagentur