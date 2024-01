Aeva Technologies Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Aeva Technologies":

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aeva derzeit bei 0,95 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 1,13 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +18,95 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Signal, da der GD50 derzeit bei 0,71 USD liegt, was einer Differenz von +59,15 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten für die Aeva 1 Mal die Einschätzung "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 1,13 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 76,99 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 2 USD aus. Dies wird ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aeva-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (38) als auch der RSI auf 25-Tage Basis (31,53) bestätigen diese Einschätzung, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund dieser Analyse.