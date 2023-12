Aeva Technologies Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Aeva Technologies":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Aeva-Aktie: Der Wert liegt aktuell bei 27, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (RSI25) liegt bei 47,64, was bedeutet, dass die Aeva-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Aeva beobachtet, was auf eine negative Stimmung der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu Aeva in den sozialen Medien weicht nicht wesentlich von der Norm ab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aeva-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating zugeteilt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 1 Bewertung in den letzten zwölf Monaten ergibt ein durchschnittliches "Gut"-Rating für die Aeva-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 2 USD, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hinweist. Zusammengefasst erhält Aeva von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aeva-Aktie sowohl auf der längerfristigen Basis des 200-Tage-Durchschnitts als auch auf der kurzfristigen Basis des 50-Tage-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was auf einen Abwärtstrend hinweist. Insgesamt wird Aeva daher mit einem "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren bewertet.