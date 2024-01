Aeva Technologies Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aeva Technologies":

Die Aeva-Aktie wird aktuell von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aeva vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 2 USD, was einem Aufwärtspotential von 163,85 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,758 USD. Alles in allem erhält Aeva daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aeva-Aktie basierend auf dem 200-Tages-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der aktuelle Wert von 0,97 USD deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt. Auf der anderen Seite erhält die Aktie basierend auf dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird Aeva auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aeva-Aktie liegt bei 49,23, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung des RSI25 ergibt sich ein Wert von 34, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Somit resuliert insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Aeva in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, wofür die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Jedoch wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung einbringt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.