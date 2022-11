Aetion erweitert sein Führungsteam um drei neue Führungskräfte

New York, Usa (ots/PRNewswire) -Die neuen Führungskräfte bringen jahrelange Branchenerfahrung in das Unternehmen ein und begleiten Aetion bei seinen Investitionen in zukünftiges WachstumAetion, der weltweit führende Anbieter von Real-World-Evidence (RWE)-Technologie und -Analysen, gab heute die Ernennung von Professor Dorothee Bartels zur Chief Digital Officer, Jade Cusick zur Chief Commercial Officer und Jeremy Brody zum Chief Strategy Officer bekannt. Gemeinsam werden sie die Dynamik von Aetion bei der Betreuung von Kunden aus den Bereichen Life Sciences, Aufsichtsbehörden und Kostenträgern in den Vereinigten Staaten und Europa beschleunigen.„Dorothee, Jade und Jeremy ergänzen das Führungsteam von Aetion in dieser entscheidenden Zeit, in der die Nachfrage nach Real-World-Evidence zunimmt, mit ihrer unvergleichlichen Expertise im Gesundheitswesen und ihrem Geschäftssinn", sagte Carolyn Magill, CEO und Vorstandsmitglied von Aetion. „Ihre Erfolgsbilanz zeigt ihre Leidenschaft für die Nutzung von Daten und Analysen, um die Beteiligten bei der Verbesserung der Gesundheitsergebnisse für Patienten zu vereinen."Als ausgebildete Epidemiologin hat Bartels globale Teams bei der Umsetzung durchdachter, innovativer Real-World-Evidence (RWE)-Lösungen geleitet, die auf Wirkung und Skalierbarkeit setzen. Sie hatte Führungspositionen in den Bereichen Epidemiologie und digitale Innovation bei UCB und Boehringer-Ingelheim inne und war die Leiterin der klinischen und Real-World-Data-Strategie für X, the Moonshot Factory.Cusick, die von PharmaVOICE als eine der inspirierendsten Führungskräfte des Jahres 2021 in den Biowissenschaften ausgezeichnet wurde, hat ihre Karriere der Suche nach kundenorientierten Lösungen für die schwierigsten Probleme des Gesundheitswesens gewidmet. Zuletzt war Cusick als Global Head of Client Partnership and Commercialization bei Cerner Enviza, einem Geschäftsbereich von Oracle, tätig. Davor trug sie wesentlich zum Wachstum bei Kantar Health bei.Brody ist bekannt für die Geschäftsumwandlungen, die er bei Kantar Health und Cerner geleitet hat, und dafür, dass er Möglichkeiten sieht, die andere nicht sehen. Als Leiter der Abteilung für Unternehmensentwicklung und Innovation hat er Partnerschaften geschmiedet, die zu erheblichem Unternehmenswachstum und Mehrwert für die Patienten geführt haben.„Wir sehen eine Beschleunigung des Fortschritts bei der Nutzung von Real-World-Evidence, um unser Wissen über Medikamente und deren Einsatz zum Nutzen der Patienten zu erweitern", erklärte Dr. Scott Gottlieb, ehemaliger Kommissar der U.S. Food and Drug Administration und Mitglied des Verwaltungsrats von Aetion. „Die Real-World-Evidence-Technologie und das Fachwissen von Aetion sind gut geeignet, um das Versprechen von Real-World-Data einzulösen und die Informationen über den sicheren Gebrauch von Medikamenten zu erweitern, was zu besseren Gesundheitsergebnissen führen wird."Informationen zu AetionAetion ist ein Analyseunternehmen für das Gesundheitswesen, das Herstellern, Käufern und Aufsichtsbehörden Real-World Evidence für medizinische Behandlungen und Technologien liefert. Die Aetion Evidence Platform® analysiert Real-World-Data, um transparente, schnelle und wissenschaftlich validierte Antworten zu Sicherheit, Effektivität und Wert zu erhalten. Aetion wurde von Mitgliedern der medizinischen Fakultät der Harvard School gegründet, die über jahrzehntelange Erfahrung in der Epidemiologie und der Erforschung von Gesundheitsergebnissen verfügen. Aetion informiert über die wichtigsten Entscheidungen im Gesundheitswesen – was, für wen und wann am besten funktioniert – um die Produktentwicklung, Vermarktung und Zahlungsinnovation zu steuern. 