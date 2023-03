Aetina stellt seine neuen KI-Lösungen auf der Embedded World 2023 vor

NEU-TAIPEH, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) -Aetina Corporation (https://bit.ly/3mG38VZ), ein führender Anbieter von KI-Lösungen für die Erstellung verschiedener Arten von vertikaler KI, wird auf der kommenden Embedded World 2023 seine neuen eingebetteten Computer, KI-Inferenzplattformen, GPUs, KI-Beschleuniger und Edge-Device-Management-Software vorstellen.GPU- und ASIC-LösungenAetina bietet verschiedene Arten von Formfaktoren an, die auf GPUs oder ASICs basieren, wie MXMs (https://bit.ly/3T8lPxK), Grafikkarten und Edge-Computing-Systeme. Die MXMs, die von einem auf der NVIDIA Ampere-Architektur basierenden Grafikprozessor betrieben werden, bieten zusätzliche Rechenleistung für bestehende KI-Systeme und gewährleisten Datenanalyseaufgaben mit geringer Latenz. Die MXMs (https://bit.ly/3L9XYLR) und Systeme (https://bit.ly/3l0LkUQ), die mit ASICs aufgebaut sind, eignen sich dagegen ideal für die Entwicklung von spezifischen Anwendungen oder KI-Systemen, die Multi-Inferenzprozesse beinhalten.Eingebettete Computer mit der NVIDIA Jetson Orin-SerieAls Elite-Mitglied (https://bit.ly/3ZTHT12) des NVIDIA-Partnerprogramms bietet Aetina eine Vielzahl von Edge-Computing-Systemen und -Plattformen (https://bit.ly/3l6AWLp) an, die auf der NVIDIA (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/)® (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/) Jetson (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/) ™ (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/) Edge-KI- und Robotik-Plattform basieren. Die neuen eingebetteten Computer von Aetina sind mit SoMs der Jetson Orin™-Serie (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/) ausgestattet – Jetson AGX Orin™, Jetson Orin™ NX und Jetson Orin Nano™. Diese kleinen Systeme und Plattformen, die verschiedene Peripheriegeräte unterstützen, lassen sich leicht in größere KI-gestützte Systeme integrieren, können aber auch als eigenständige KI-Computer eingesetzt werden.KI-InferenzplattformenAetinas MegaEdge (https://bit.ly/3FdCOZo) ist eine Reihe von KI-Inferenzplattformen, die über eine leistungsstarke CPU verfügen und mit Grafikkarten oder MXM-Modulen kompatibel sind, um hohe Arbeitslasten und komplexe KI-Analyseaufgaben zu bewältigen. Das neueste MegaEdge-Modell unterstützt bis zu zwei passiv gekühlte Grafikkarten und bis zu zwei ASIC-basierte M.2. Entwickler können das MegaEdge-Modell für hochrangige KI-Inferenzierung verwenden, indem sie geeignete Grafikkarten und KI-Beschleuniger installieren.Überwachung und Verwaltung von Edge-GerätenAetina bietet eine Komplettlösung, mit der Eigentümer von KI-Systemen alle Edge-Geräte in ihren Systemnetzwerken effizient verwalten können, auch wenn sich die Geräte an verschiedenen Orten befinden. Systemeigentümer können einen privaten Server einrichten und alle ihre Edge-Geräte mit EdgeEye überwachen – einer Cloud-Management-Plattform, die von Aetina entwickelt wurde, damit Systemeigentümer schnell alle fehlerhaften Edge-Geräte finden können, die repariert oder ersetzt werden müssen. EdgeEye verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die den Echtzeitstatus aller angeschlossenen Edge-Geräte anzeigt und es den Systemeigentümern ermöglicht, sich ein klares Bild davon zu machen, ob ihre Geräte normal funktionieren.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2030509/Aetina_Showcase_Its_New_AI_Solutions_Embedded_World_2023.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1777543/Aetina_Corporation_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aetina-stellt-seine-neuen-ki-losungen-auf-der-embedded-world-2023-vor-301770336.htmlPressekontakt:Dan Liang,dan_liang@aetina.comOriginal-Content von: Aetina Corporation, übermittelt durch news aktuell