Aetina stellt auf der GTC eine End-to-End-KI-Managementlösung auf Basis von NVIDIA AI vor

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) -Aetina (http://www.aetina.com/), ein führender Anbieter von KI-Lösungen, stellte seine End-to-End-KI-Managementlösung in einer NVIDIA GTC On-Demand-Sitzung (https://www.nvidia.com/gtc/session-catalog/?search=A41137&tab.catalogallsessionstab=16566177511100015Kus#/) diese Woche vor. Die Lösung hilft globalen KI-Partnern und Kunden von Aetina bei der erfolgreichen Einführung von Edge-KI mit Hilfe von NVIDIA KI-Entwicklungs- und Deployment-Tools sowie den NVIDIA KI-gestützten Trainings- und Inferenzplattformen von Aetina.Jeremy Pan, Produktmanager für KI-Lösungen bei Aetina, gab einen tiefen Einblick in die Lösung von Aetina und erzählte von einem eindrucksvollen Anwendungsfall der KI-gestützten automatischen optischen Inspektion (AOI) in der Fabrik eines Kunden in Yilan, Taiwan.Herausforderungen bei der Einführung von Edge AIUm Edge-KI einzuführen, müssen Systemintegratoren und Entwickler KI-Modelle trainieren und sie auf Edge-Geräten einsetzen. Das Training von KI-Modellen erfordert das Sammeln und Kennzeichnen großer Datenmengen mit Hilfe von Hochleistungs-Computing-Plattformen, was zu hohen Trainingskosten führen kann. Diese Faktoren machen den Schulungsprozess für Systemintegratoren und Entwickler schwierig und zeitaufwendig.Die Bereitstellung von KI-Modellen kann sich auch als schwierig erweisen, wenn die Systemintegratoren und Entwickler mehrere dezentrale Edge-Geräte an verschiedenen Standorten haben. Zu den Herausforderungen bei der Bereitstellung von KI-Modellen gehören die Optimierung der Modelle für eine effiziente Ausführung auf Edge-Geräten, langwierige Bereitstellungsprozesse, Schwierigkeiten bei der Kommunikation und Zusammenarbeit im Team, hohe Folgekosten für die Überwachung aufgrund der großen Anzahl von KI-Modellen, Sicherheitsprobleme und hohe Kosten.End-to-End KI Management LösungAetina bietet eine End-to-End-Lösung, um seine Partner und Kunden bei der Entwicklung und Bereitstellung von KI-Anwendungen für den Edge-Bereich zu unterstützen. Die Lösung besteht aus Aetinas NVIDIA- (https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/certified-systems/)C (https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/certified-systems/)ertified Edge-Computing-Plattformen von Aetina und NVIDIAs Tools zur Entwicklung und Bereitstellung von KI-Modellen. Zu diesen Tools gehören NVIDIA Fleet Command™ und die NVIDIA AI Enterprise (https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/) software-Suite, die Unternehmensunterstützung für die NVIDIA TAO (https://developer.nvidia.com/tao) toolkit und NVIDIA Triton (https://developer.nvidia.com/nvidia-triton-inference-server) Inferenz-Server (https://developer.nvidia.com/nvidia-triton-inference-server)™ (https://developer.nvidia.com/nvidia-triton-inference-server).Mit den NVIDIA-zertifizierten Edge-Computing-Plattformen von Aetina und anderen NVIDIA-Tools optimiert Aetina den KI-Trainings- und Bereitstellungsprozess und hilft Partnern und Kunden, Edge-KI schneller einzuführen.Laufender Anwendungsfall in der Smart FactoryEiner der Kunden von Aetina, ein globaler Anbieter von industriellen Embedded-Flash- und DRAM-Lösungen, plante die Einführung von KI-gestützten AOI-Systemen in seinem Werk, um die Produktivität zu steigern. Bei den Flash- und DRAM-Produkten, die der Kunde von Aetina herstellt, handelt es sich um kleine und komplexe elektronische Komponenten, die für raue Umgebungen und Anwendungen konzipiert sind. Der Hersteller dieser Komponenten benötigte ein AOI-System, das hochauflösende Bilderkennungsaufgaben mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit bearbeiten kann. Aetina unterstützte den Kunden bei der Entwicklung eines Prototyps des KI-gesteuerten AOI-Systems.Ein Aetina-Lösungsteam trainierte zunächst ein KI-Modell, das in der Lage ist, fehlerhafte Produkte in Produktionslinien für das AOI-System mit NVIDIA TAO auf der KI-Trainingsplattform (SuperEdge (https://www.aetina.com/products-features.php?t=335) AIP-D422) von Aetina zu finden, bevor das Modell auf NVIDIA GPU Cloud (https://www.nvidia.com/en-us/gpu-cloud/) (NGC) hochgeladen wurde. Mit NVIDIA Fleet Command™ stellte das Lösungsteam das Modell per Fernzugriff auf der KI-Inferenzplattform von Aetina (MegaEdge (https://www.aetina.com/products-features.php?t=336) AIP-FQ47) in der Fabrik des Aetina-Kunden von NGC bereit und entwickelte erfolgreich den Prototyp des AOI-Systems.Mit AOI-Kameras ist der Prototyp des Systems nun in der Lage, die Inspektionsaufgabe des Auffindens von DRAM-Produkten mit falsch platzierten Unternehmensaufklebern mit hoher Genauigkeit in weniger als einer Sekunde zu beschleunigen, verglichen mit einem menschlichen Inspektor, der normalerweise etwa zehn Sekunden für dieselbe Aufgabe benötigt. Wenn das KI-gestützte AOI-System in der Zukunft fertiggestellt ist, wird es in der Fabrik des Kunden von Aetina installiert, um Inspektionsaufgaben in mehreren Produktionslinien durchzuführen.Darüber hinaus kann das Aetina-Lösungsteam mit NVIDIA Fleet Command™ das KI-Modell auf Edge-Geräten in den Produktionslinien des Aetina-Kunden schnell aktualisieren, was ein effizientes KI-Management aus der Ferne ermöglicht - ein Schlüssel zum erfolgreichen Einsatz von Edge-KI.Die End-to-End-KI-Managementlösung ist Teil des Aetina Pro-AI Service, der globale Partner und Kunden bei der Einführung von KI für verschiedene vertikale Anwendungen neben der AOI in Fabriken mit Aetinas Edge-KI-Hardware und Software unterstützt.Foto https://mma.prnewswire.com/media/1898338/Aetina_Pro_AI_Service_a_service_global_partners_clients_Aetina_adopt_AI.jpgLogo https://mma.prnewswire.com/media/1777543/Aetina_Corporation_Logo_Logo.jpgPressekontakt:Dan Liang,dan_liang@aetina.com,+886-02-7709-2568 ext:9205Original-Content von: Aetina Corporation, übermittelt durch news aktuell