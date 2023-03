Aetina präsentiert seine neuesten KI-Lösungen auf der NVIDIA GTC

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Neu-Taipeh, Taiwan, 24. März 2023 (ots/PRNewswire) -Aetina (https://bit.ly/3TE1gcL), ein führender Anbieter von hochmodernen KI-Lösungen, nimmt an der NVIDIA GTC (https://www.nvidia.com/gtc/?ncid=ref-spo-559972) teil, einer globalen Konferenz für das Zeitalter der KI und des Metaversums, die noch bis zum 23. März läuft, und (https://register.nvidia.com/events/widget/nvidia/gtcspring2023/sponsorcatalog/exhibitor/1567689821780001WIUm/?ncid=ref-spo-559972) präsentiert seine (https://register.nvidia.com/events/widget/nvidia/gtcspring2023/sponsorcatalog/exhibitor/1567689821780001WIUm/?ncid=ref-spo-559972)neuesten (https://register.nvidia.com/events/widget/nvidia/gtcspring2023/sponsorcatalog/exhibitor/1567689821780001WIUm/?ncid=ref-spo-559972) neuesten Lösungen, die die NVIDIA (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/)® (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/) Jetson (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/)™ (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/)-Plattform für Edge-KI und Robotik, die NVIDIA AI Enterprise (https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/)Software S (https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/)uite (https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/) und NVIDIA Grafikprozessoren nutzen. Mit den von NVIDIA AI unterstützten Lösungen kann Aetina Entwicklern helfen, verschiedene Arten von vertikaler KI zu entwickeln und eine reibungslosere, einfachere KI-Einführung zu ermöglichen.MXM-Module auf Basis der NVIDIA RTX-ProduktfamilieAetina bietet MXM-Module mit Grafikprozessoren der NVIDIA Ampere-Architektur aus der NVIDIA RTX™-Familie an. Zu diesen MXM Modulen gehören M3A4500-WP (https://bit.ly/3z4vko4), M3A2000-VY (https://bit.ly/3nbZHXk) und M3A1000-PP (https://bit.ly/3lAqFY4), die eine hervorragende KI-Leistung bieten und für alle KI-Systeme geeignet sind, die Datenanalysen in Echtzeit beinhalten. Sie unterstützen die CUDA Compute Version 8.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.2, DirectX 12 Ultimate, Shader Model 7.0 sowie Windows 10/11 64-Bit- und Linux 64-Bit-Betriebssysteme.Für die MXM-Module bietet Aetina einen optionalen Beschichtungsservice für raue Systemumgebungen an und gewährleistet eine fünfjährige Verfügbarkeit der Module sowie einen exklusiven technischen Support, um seinen Kunden zu helfen, die Wartungskosten für ihre langfristigen KI-Projekte zu senken.Systeme und Plattformen mit NVIDIA JetsonAls einElite-Mitglied (https://bit.ly/3FHMf3y) des NVIDIA Partner Networks bietet Aetina vielemoderne Computing-Systeme und Plattformen (https://bit.ly/3JZEwAr) – kleine eingebettete Computer – an, die verschiedene NVIDIA Jetson (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/) System-on-Modules (SoMs) unterstützen, darunter Jetson AGX Orin, Jetson Orin NX und Jetson Orin Nano. Aetinas neu veröffentlichte auf NVIDIA Jetson basierende integrierte Computer-Modelle –AIB-SO21/31, AIB-SN31/41 (https://bit.ly/40qS1yH), AIE-KO21/31, AIE-KN31/41 (https://bit.ly/40xxokx), AIB-MO22/32, AIB-MN32/42 (https://bit.ly/3FJugd3), AIE-KO22/32 und AIE-KN32/42 (https://bit.ly/3lCN7jl) – unterstützen entweder ein ORT NX SoM oder ein Orin Nano SoM. Diese Systeme und Plattformen sind mit verschiedenen Arten von Sensoren und Hardware-Erweiterungen kompatibel, sodass sie problemlos in größere KI-gesteuerte Systeme integriert werden können.Zusätzlich zu den Standardmodellen bietet Aetina kundenspezifische Dienstleistungen für Trägerplatinen, Entwicklungskits und Chassis mit bedarfsgerechten E/A-Anforderungen und thermischen Designs, die in spezielle oder raue Umgebungen passen.Lösungen basierend auf Befehlen der NVIDIA AI Enterprise Suite und NVIDIA FleetAetina hilft Systemintegratoren, KI für Geschäftsinhaber nutzbar zu machen, indem sie die NVIDIA AI Enterprise Software Suite und die NVIDIA Fleet Command (https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/fleet-command/)™-Plattform einsetzen. Mit diesen NVIDIA Software-Tools können Systemintegratoren KI-Anwendungen schneller entwickeln, vom Training und der Feinabstimmung von KI-Modellen bis hin zur Bereitstellung auf modernen Geräten. Die Integratoren können auch vorgeschulte KI-Modelle für bestimmte Branchen aus dem NVIDIA (https://www.nvidia.com/en-us/gpu-cloud/)NGC (https://www.nvidia.com/en-us/gpu-cloud/) Katalog finden, was zur Rationalisierung ihrer Entwicklungsprozesse beiträgt.Die x86-KI-Plattformen von Aetina – AIS-D422-A1 und AIP-FQ47-B1 aus der Produktfamilie Aetina SuperEdge (https://bit.ly/3LKMMpw) und MegaEdge (https://bit.ly/3LJOVBz) verfügen über eine leistungsstarke CPU und sind mit Standard-Grafikkarten kompatibel, um die Rechenleistung zu erhöhen. Die Plattformen, kombiniert mit der NVIDIA A2 Tensor Core GPU und der NVIDIA RTX A4500 Grafikkarte, sind NVIDIA-Certified (https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/certified-systems/)S (https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/certified-systems/)ystems™, ideal für die Verwendung mit NVIDIA Software-Tools, um KI-Training und -Inferenz mit besserer Leistung durchzuführen.Das NVIDIA-Certified System von Aetina wurde mit NVIDIA L4 Tensor Core GPU getestetAetinas SuperEdge AIS-D422-A1 – eine KI-Plattform, die sich ideal für das Training von KI-Modellen eignet – ist ein gelistetes Mitglied von NVIDIA-Certified Systems 3.0 (https://www.nvidia.com/en-us/data-center/data-center-gpus/qualified-system-catalog/?start=0&count=50&pageNumber=1&searchTerm=&filters=eyJmaWx0ZXJzIjpbXSwic3ViRmlsdGVycyI6e30sImNlcnRpZmllZEZpbHRlcnMiOnsiaW5kdXN0cmlhbF9lZGdlIjp0cnVlfSwicGF5bG9hZCI6W119), das mit dem neuen NVIDIA L4 Tensor Core GPU auf industriellem modernem Niveau getestet wurde. Die Plattform unterstützt auch NVIDIA T4 Tensor Core GPU und NVIDIA A2 Tensor Core GPU als ein NVIDIA-Certified System, um ein Höchstmaß an Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten.Der AIS-D422-A1 und die NVIDIA L4 Tensor Core GPU ermöglichen es Entwicklern, die KI-Inferenz für verschiedene Anwendungen auf NVIDIA Triton™ Inferenzservern (https://developer.nvidia.com/nvidia-triton-inference-server) zu beschleunigen und so die KI-Analysegenauigkeit und -effizienz zu verbessern, um den Einsatz von KI für Unternehmen noch wertvoller zu machen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2038846/Aetina_s_New_Edge_Computing_Systems_Platforms_Are_Powered_Latest_NVIDIA.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1777543/Aetina_Corporation_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aetina-prasentiert-seine-neuesten-ki-losungen-auf-der-nvidia-gtc-301781097.htmlPressekontakt:Dan Liang,+ 886-02-7709-2568 Durchwahl: 9205 dan_liang@aetina.comOriginal-Content von: Aetina Corporation, übermittelt durch news aktuell