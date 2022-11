Aetina bringt neue, mit NVIDIA Jetson AGX Orin betriebene Systeme und Plattformen für KI- und Computer-Vision-Anwendungen der nächsten Generation auf den Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

NEU-TAIPEH (ots/PRNewswire) -Aetina (https://lihi2.cc/telYc) hat neue Jetson-Systeme und -Plattformen (https://lihi2.cc/EPuai) auf den Markt gebracht, die für den Einsatz in fortschrittlichen KI- und Computer-Vision-Anwendungen konzipiert sind. Die Systeme und Plattformen werden vom NVIDIA® Jetson AGX Orin™ (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/)-Modul angetrieben, das eine KI-Leistung von bis zu 275 TOPS und damit eine bis zu 8-mal höhere Leistung als das Jetson AGX Xavier™-Modul bietet. Die mit NVIDIA Jetson AGX Orin betriebenen Edge-KI-Computer von Aetina eignen sich für verschiedene Arten von KI-Systemen in Smart Cities, Smart Factories, Smart Healthcare und Smart Retail.Die neuen Jetson-Systeme und -Plattformen – die AIE-KX-Serie und die AIB-MX-Serie – bieten verschiedene Erweiterungsoptionen, darunter 1 x M.2 B-Key-Steckplatz für LTE/5G, 1 x M.2 E-Key-Steckplatz für WLAN/Bluetooth/GPS, 1 x M.2 M-Key-Steckplatz für Speichererweiterungen, und sie verfügen über einen flexiblen Eingangsstrombereich von 9 bis 36 VDC sowie einen integrierten Lüfter, der die Rechenleistung kühl genug hält, um auch bei extremen Temperaturen von -25 °C bis mindestens 70 °C gut zu funktionieren.Einige Modelle der AIE-KX-Serie und der AIB-MX-Serie unterstützen das Out-of-Band-(OOB)-Fernverwaltungsmodul von Innodisk und verfügen über PSE-Ports mit 1 x GbE, 1 x 10GbE und 2/4 x IEEE 802.3af GbE, während die anderen Modelle jeweils einen LAN-Port mit 1 x GbE und 1 x 10GbE haben. Mit dem 10GbE-LAN-Anschluss bieten diese Modelle eine hohe Datengeschwindigkeit von bis zu 10 Milliarden Bit pro Sekunde über einen externen Sensor. Die AIE-KX Serie und die AIB-MX Serie sind, wie auch andere Systeme und Plattformen von Aetina, die auf NVIDIA Jetson basieren, mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten kompatibel, so dass sie sich für verschiedene KI-Anwendungen eignen.Neben den Standardmodellen bietet Aetina auch kundenspezifische Trägerplatinen und Computergehäuse für alle KI-Entwickler an, die einen besonderen Bedarf an E/A-Anschlüssen und Erweiterungssteckplätzen haben. Der Anpassungsservice ist auch für andere Aetina-Lösungen anwendbar, die von NVIDIA Jetson angetrieben werden, und hilft den KI-Partnern von Aetina, KI-gestützte Systeme zu bauen, die verschiedene Arten von Sensoren und Funktionserweiterungen benötigen.Als Elite-Mitglied des NVIDIA Partner Network (https://www.nvidia.com/en-us/about-nvidia/partners/) bietet Aetina KI-Computer an, die viele System-on-Module (SoMs) der NVIDIA Jetson (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/)-Familie unterstützen, darunter Jetson Nano (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-nano/)™, Jetson TX2 NX (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-tx2/), Jetson Xavier NX (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-xavier-nx/) und Jetson AGX Xavier (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-agx-xavier/). Aetina wird außerdem in Kürze neue Systeme und Plattformen einführen, die mit NVIDIA Jetson Orin NX und Orin Nano betrieben werden, um weitere hochmoderne Edge-Computing-Lösungen auf den globalen Markt zu bringen.