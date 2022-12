Aetina bringt das allererste MXM-Modul auf den Markt, das vom KI-Inferenz-Prozessor von Hailo unterstützt wird

Neu Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) -Aetina (https://bit.ly/3BrD19v), ein Anbieter von Edge-KI-Lösungen, der Edge-Computing-Hardware und -Software für den Einsatz in künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge (IdD) anbietet, hat das erste MXM-Modul überhaupt eingeführt, das von Hailo-8™-KI-Inferenz-Prozessoren betrieben wird. Das ASIC-basierte Modul MXM 3.1 – AI-MXM-H84A (https://bit.ly/3Bt97C1) – wurde für verschiedene KI-Anwendungen entwickelt, um ihre Leistung zu steigern; zu den Applikationen gehören fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) in der Logistik, virtuelle Zaunsysteme in der Fertigung sowie andere Arten von autonomen Maschinen und Computer-Vision-Systemen.Aetina AI-MXM-H84A-Module verfügen über vier Hailo-8™-KI-Prozessoren, die eine KI-Leistung von bis zu 104 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS) bieten, um die Bereitstellung von Prozessen neuronaler Netzwerke (NN) und Deep Learning (DL) auf Edge-Geräten von KI-Entwicklern zu beschleunigen. Der KI-Beschleuniger Hailo-8™ ermöglicht es Edge-Geräten, Deep-Learning-Applikationen im vollen Maßstab mit hervorragender Effizienz, Effektivität und Nachhaltigkeit auszuführen. Aufgrund seines kleinen Formfaktors kann das leistungsstarke MXM-3.1-Typ-B-Modul von Entwicklern und Systemintegratoren einfach in eine Vielzahl von eingebetteten Systemen integriert werden, um schwere Inferenz-Workloads mit geringer Latenz zu bewältigen.Aetina bietet technische Dienstleistungen und Support für die Anwender des KI-MXM-H84A-Moduls. Anwender können außerdem von der Software-Suite von Hailo (https://hailo.ai/products/hailo-software-suite/) profitieren, die dabei hilft, die Entwicklungszyklen von KI-Projekten zu verkürzen.„Wir freuen uns, durch die Zusammenarbeit mit Hailo mehr Edge-Computing-Lösungen zu liefern und unseren Partnern zu helfen, KI in verschiedenen Vertikalen und Branchen zu erstellen oder zu übernehmen, indem wir die ASIC-Hardware nutzen", sagte Jackal Chen, Senior Product Manager bei Aetina. „Unser Hardware-Engineering-Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr ASIC-basierte Lösungen mit Chip-down- und Anwenderanpassungsdesign-Service zu entwickeln, um den Fortschritt der Systemintegration für Entwickler reibungsloser zu machen."„Die MXM-Module von Aetina stellen einen weiteren Schritt nach vorn dar, um fortschrittliche KI-Anwendungen zugänglicher und benutzerfreundlicher zu machen", sagte Gary Huang, General Manager des Großchina-Geschäfts von Hailo. „Wir sind dankbar für die enge Zusammenarbeit zwischen Aetina und Hailo und freuen uns darauf, innovativere Produkte zu entwickeln, die hochleistungsfähige KI-Anwendungen unterstützen."Neben dem MXM-Modul umfasst die ASIC-Hardware-Produktlinie von Aetina die „DeviceEdge"-Edge-Computersysteme – kleine eingebettete KI-Computer, die aus einer CPU, einem KI-Beschleuniger, Speichereinheiten und anderen unverzichtbaren Hardwarekomponenten sowie I/O-Anschlüssen und Steckplätzen bestehen, die für die KI-gestützte Systementwicklung verwendet werden.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1966184/Aetina_launched_first_ever_MXM_module_powered_Hailo_8__AI_inference_processors.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1777543/Aetina_Corporation_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aetina-bringt-das-allererste-mxm-modul-auf-den-markt-das-vom-ki-inferenz-prozessor-von-hailo-unterstutzt-wird-301700632.htmlPressekontakt:Dan Liang,+886-02-7709-2568 DW: 9205,dan_liang@aetina.comOriginal-Content von: Aetina Corporation, übermittelt durch news aktuell